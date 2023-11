Mundial do Queijo do Brasil: saiba o que esperar do evento que chega à sua 3ª edição

Uma associação de produtores de queijos artesanais, a maioria da agricultura familiar, quer ‘tirar leite baleia’ para fazer o melhor evento de queijos do mundo. Na praça da Baleia, avenida Faria Lima, vai acontecer o Mundial do Queijo do Brasil em São Paulo, no teatro B32, de 11 a 14 de abril de 2024.

A ideia da SerTãoBras é valorizar os queijos para que agricultores possam ter uma vida melhor. “Não é um evento para a elite, pelo contrário, queremos democratizar o queijo e queremos que estes produtores, ricos ou pobres, possam estar onde eles quiserem,” disse Heloisa Collins, uma das comissárias da organização e produtora de queijo do Capril do Bosque.

Em sua terceira edição, o Mundial do Queijo já tem convidados famosos confirmados, como os franceses Laurent Dubois no papel de presidente do concurso de queijos e produtos lácteos e Dominique Bouchait na chefia do concurso de melhor queijista do Brasil.

O público do evento ainda poderá encontrar uma feira de queijos e alimentos vindos do Amazonas ao Rio Grande do Sul.

Para saber mais sobre o Mundial do Queijo do Brasil, leia a matéria completa.

