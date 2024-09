Um dos componentes mais importantes para manter o corpo saudável, em especial os ossos, é o cálcio. Esse mineral é essencial para cuidar da saúde óssea e pode ser encontrado facilmente em muitos alimentos do dia a dia.

Quando as pessoas não têm o costume de ingerir produtos ricos em cálcio, o corpo retira o mineral dos ossos, o que pode enfraquecê-los. Por isso a importância de consumir alimentos que apresentam cálcio em sua composição. Além disso, a presença desse mineral também diminui com a idade, sendo imprescindível a reposição por alimentos ou suplementos em idosos.

O que comer para ter cálcio?

Produtos lácteos como leite e iogurte são excelentes fontes de cálcio. Uma xícara de iogurte grego com baixo teor de gordura, por exemplo, tem cerca de um quarto do cálcio que a maioria das pessoas precisa por dia, como mostra a editoria de saúde do Estadão.

Outros alimentos

Além do leite e do iogurte, outros alimentos ricos em cálcio são feijão, tofu, leites vegetais fortificados com cálcio, peixes pequenos com espinha, como a sardinha, e vegetais de folhas verdes, como couve e couve-galega. Você pode incluir esses produtos nas mais variadas receitas ou consumi-los sozinhos. Veja algumas sugestões abaixo:

Receitas para garantir cálcio

Suco verde de couve, abacaxi, chia, gengibre e hortelã

Suco de abacaxi com couve, chia, gengibre e hortelã Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Esse suco verde leva couve, chia, gengibre e hortelã. É a combinação perfeita para quem quer uma bebida refrescante e cuidar da saúde ao mesmo tempo. Veja a receita completa.

Wrap de atum com folha de couve-manteiga

Wrap sem pão. Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Você já experimentou um wrap sem pão? Essa receita leva folha de couve-manteiga no lugar do pão, com recheio de atum e mandioquinha. Veja a receita completa.

Iogurte caseiro

Iogurte caseiro. Foto: FELIPE RAU

Essa receita de iogurte caseiro é ideal para quem está procurando ter uma alimentação mais saudável com ingredientes gostosos. Veja a receita completa.

Melhor leite vegetal do mercado

Leite vegetal. Foto: DANIEL TEIXEIRA

Como visto anteriormente, o leite vegetal é uma das opções para quem quer manter o cálcio em dia e cuidar da saúde óssea. Recentemente, o Paladar testou às cegas 8 marcas de leite vegetal de amêndoas e ranqueou os melhores produtos do mercado. Confira o resultado.