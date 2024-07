O que fazer com linguiça calabresa?

A linguiça calabresa é uma das opções populares nas prateleiras dos supermercados, muito utilizada para receitas básicas, como o acompanhamento de um belo feijão. Mas será que ela é útil apenas neste preparo?

Na verdade, a linguiça calabresa é versátil na cozinha e pode ser ingrediente de várias receitas fáceis, saborosas e criativas para servir toda a família. Separamos três delas para você testar em casa e, abaixo, indicamos a melhor do mercado para usar entre os ingredientes:

Bolinho de arroz com calabresa e queijo

Este bolinho leva aproximadamente 30 minutos para ficar pronto e inclui calabresa, queijo e temperos saborosos, adicionando um toque especial à receita.

Para deixar o bolinho crocante, a sugestão é empaná-los primeiro na farinha de trigo, seguido pelo ovo e, por último, na farinha panko. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de arroz com calabresa e queijo: aprenda a inovar o típico petisco usando mussarela e linguiça defumada Foto: G4F Agenciamentos

Polenta ao molho calabresa

O Divino Fogão compartilhou com o Paladar os ingredientes e passos necessários para completar esta deliciosa receita em que o molho calabresa é o protagonista. O prato rende aproximadamente seis porções (oba, serve toda a família!) e fica pronta rapidinho. Veja a receita completa aqui.

Polenta ao molho calabresa Foto: Divino Fogão

Arroz de forno com calabresa

Além da calabresa, que adiciona nuances saborosas e levemente apimentadas para o arroz de forno, a receita também inclui frango, páprica, azeite, alho e pimentões entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Arroz com páprica, frango e calabresa Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A melhor linguiça calabresa do mercado

Para preparar essas receitas, compre a melhor marca de linguiça calabresa do mercado, garantindo todo o sabor do embutido. O Paladar reuniu especialistas para avaliar, às cegas, nove opções disponíveis aos consumidores.

Isso significa que as amostras, não identificadas inicialmente, foram experimentadas tanto in natura quanto brevemente passados pelo forno elétrico e avaliadas quanto ao aroma, aparência, textura e sabor.

Após a degustação, a Sadia se tornou a melhor marca de linguiça calabresa do mercado. O produto, cozido e defumado, se destacou por possuir bom percentual de gordura, textura firme e untuosidade presente. Confira a classificação completa do teste aqui.

Degustação às cegas de marcas de calabresa. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

