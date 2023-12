Confira dicas para não errar na hora de escolher o panetone ideal para o Natal

Uma das muitas delícias que o Natal é aquele pão feito especialmente para essa época do ano, recheado normalmente com frutas secas ou gotas de chocolate: o panetone.

A iguaria de origem italiana é um grande sucesso no Brasil, o que a torna muito fácil de ser encontrada em supermercados e padarias, em vários tamanhos, estilos, sabores... Ter tantas opções, entretanto, pode ser uma via de mão dupla, pois, se por um lado isso atende todos os gostos, por outro fica difícil selecionar um panetone saboroso, macio e com a medida certa de recheio para a ceia.

E foi pensando em ajudar você, consumidor, nessa busca por um pão natalino de qualidade, que a equipe do Paladar buscou dicas com Tássia Magalhães, chef do restaurante Nelita e do café-confeitaria Mag MArket, além de ser uma das maiores especialistas em panetone do Brasil. Para conferi-las, leia na íntegra a matéria ‘Como escolher o melhor panetone para o Natal?’, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

