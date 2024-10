Matcha: 8 benefícios que esse chá verde mais potente traz para o corpo e o cérebro

Na maioria dos dias, Dominique Fluker começa suas manhãs com matcha. O chá verde em pó, nativo do Japão, tornou-se um elemento fundamental na rotina matinal da jornalista de Los Angeles depois que ela o experimentou pela primeira vez em um evento de bem-estar.

PUBLICIDADE “Eu fiquei instantaneamente viciada porque não tive uma queda brusca (de energia) às 14h, como geralmente acontece com o café”, conta. “Não precisei recarregar e comprar mais cafeína.” Além disso, Dominique diz que o matcha ajudou a equilibrar seu humor e, ao combiná-lo à prática de pilates, ela se sente mais conectada ao seu corpo.

“Eu começo meus dias às 4h30. Estou acordada escrevendo, editando e cobrindo notícias, fazendo tudo. Três vezes por semana, vou para a escola à tarde”, explica a jornalista. “Então, minha energia e meu foco precisam estar lá. E o matcha fez muito por mim e pelo meu sistema digestivo.”

Dominique está longe de ser a única fanática por matcha. Um relatório publicado pela Reports and Data determinou que o mercado global desse tipo de chá valia US$ 3,27 bilhões em 2021, e sua popularidade só cresceu desde então.

Mas as promessas de bem-estar se concretizam? Investigamos os benefícios do matcha.

Matcha é feito a partir do chá verde em pó. Foto: lounom/Adobe Stock

O que é matcha?

O matcha é feito a partir de folhas de chá verde cultivadas na sombra, que são colhidas, cozidas a vapor e, em seguida, secas antes de serem moídas em um pó fino, explica Raghu Kiran Appasani, assessor de saúde mental da MUDWTR, psiquiatra especialista em vícios, e criador da Fundação MINDS.

“O matcha é tradicionalmente usado em cerimônias de chá japonesas e é conhecido por sua cor verde vibrante, sabor delicado e benefícios únicos para a saúde”, diz ele.

“O processo de cultivo na sombra aumenta o conteúdo de clorofila e aminoácidos das folhas de chá, o que confere ao matcha seu distinto gosto umami e suas propriedades nutricionais”, explica.

Benefícios de beber matcha

O matcha é naturalmente rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. Abaixo, estão alguns dos principais benefícios nutricionais de consumi-lo:

Antioxidantes: o matcha tem alta concentração de antioxidantes, especialmente catequinas, que são conhecidas por proteger contra danos celulares e podem ajudar a reduzir o risco de certas doenças.

o matcha tem alta concentração de antioxidantes, especialmente catequinas, que são conhecidas por proteger contra danos celulares e podem ajudar a reduzir o risco de certas doenças. L-teanina: a bebida também contém L-teanina, um aminoácido que já foi associado ao relaxamento, à melhora do humor e à redução do estresse . Ainda ajuda a aumentar a atenção e função cognitiva, além de equilibrar o possível efeito de “queda” da cafeína.

a bebida também contém L-teanina, um aminoácido que já foi associado ao relaxamento, à melhora do humor e à redução do . Ainda ajuda a aumentar a atenção e função cognitiva, além de equilibrar o possível efeito de “queda” da cafeína. Fibras: o matcha é uma boa fonte de fibras, substâncias capazes de auxiliar na digestão e promover movimentos intestinais regulares.

o matcha é uma boa fonte de fibras, substâncias capazes de auxiliar na digestão e promover movimentos intestinais regulares. Vitaminas e minerais: é uma boa fonte de vitaminas A e C, bem como de minerais como potássio e ferro.

é uma boa fonte de vitaminas A e C, bem como de minerais como potássio e ferro. Saúde do fígado : o chá mostrou ter efeitos protetores no órgão, já que pode ajudar a reduzir danos causados por toxinas.

o chá mostrou ter efeitos protetores no órgão, já que pode ajudar a reduzir danos causados por toxinas. Saúde do coração : a infusão também demonstrou reduzir a pressão arterial e melhorar os níveis de colesterol no sangue.

a infusão também demonstrou reduzir a e melhorar os níveis de no sangue. Saúde cerebral : um estudo descobriu que o consumo de dois gramas de pó de chá verde diariamente por três meses melhorou a função cerebral de adultos mais velhos.

um estudo descobriu que o consumo de dois gramas de pó de chá verde diariamente por três meses melhorou a função cerebral de adultos mais velhos. Controle do peso: os polifenóis no matcha podem aumentar o metabolismo e ajudar na perda de peso.

Matcha x café?

O matcha contém cerca de 70 miligramas de cafeína por 230 mililitros, enquanto a mesma quantidade de café tem cerca de 90 miligramas de cafeína. No entanto, a cafeína no matcha é liberada de forma mais lenta e constante devido à presença da L-teanina. “Isso significa que o aumento de energia proporcionado pelo matcha é mantido e há menor risco de (a queda) causar nervosismo ou desânimo em comparação com o café”, diz Appasani. “Além disso, o matcha também oferece outros benefícios para a saúde, como antioxidantes, fibras e vitaminas, enquanto o café é frequentemente consumido como uma bebida isolada, sem benefícios adicionais à saúde.”

De uma a duas xícaras de matcha por dia é considerada uma quantidade segura, mas, se você é sensível à cafeína, é melhor consultar um profissional de saúde antes de incluir a bebida na rotina.

Como o matcha pode ser usado?

O matcha pode ser usado em produtos de panificação, sorvetes e muitas outras receitas. Foto: New Africa/Adobe Stock

Além de ser consumido como chá ou latte, o pó de matcha pode conferir sabor e cor a alimentos, como produtos de panificação, sorvete e outros. Também dá para usar em smoothies, sucos e bebidas energéticas para um impulso de energia natural.

Devido ao seu alto conteúdo de antioxidantes, o pó de matcha ainda pode ser adicionado a máscaras faciais, esfoliantes e outros produtos de beleza para ajudar a proteger a pele de danos.

“Os benefícios do matcha ainda se aplicam quando utilizado de outras maneiras, desde que o pó seja de alta qualidade e usado com moderação”, explica Appasani. “Os efeitos podem variar dependendo da qualidade e pureza do pó, assim como da quantidade incorporada em uma determinada receita.”

