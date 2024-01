Onde encontrar sorveterias de qualidade no Jardim Paulista?

São Paulo é a cidade que oferece uma gastronomia diversa em cada região. No Jardim Paulista, por exemplo, o Paladar encontrou duas sorveterias que vão te refrescar nos dias quentes com sorvetes de qualidade.

No conteúdo escrito por Felipe de Paula, há pontos importantes: as produções são artesanais e as lojas buscam sempre apresentar versatilidade em sabores, ingredientes e propostas. Leia a matéria completa.

Le Botteghe Di Leonardo

O estabelecimento oferece gelatos naturais e até disponibiliza uma tabela nutricional das seleções ao leite (com e sem açúcar), sabores especiais e veganos (com opções também sem açúcar).

Vagando pelo Instagram do Le Botteghe Di Leonardo, o cliente se depara com os potinhos de menta com gotinhas de chocolate, jabuticaba, banoffee de banana e outros.

Baobá Sorvetes Artesanais

Com a loja aberta todos os dias do 12h às 19h, a Baobá Sorvetes produz receitas com sabores intensos e refrescantes no paladar. Você pode encontrar no cardápio a macadâmia caramelizada, pão de mel, canela e muito mais.