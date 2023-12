3 restaurantes com as melhores sobremesas à base de sorvete em SP

Com os dias quentes, os sorvetes são super bem-vindos para ajudar a refrescar e, além dos mercados e sorveterias, a sobremesa pode ser encontrada em restaurantes em seus mais variados tipos.

A seguir, confira uma seleção feita pelo Paladar com endereços que oferecem sobremesas elaboradas com sorvetes.

Tapas 93 - o restaurante oferece sobremesas elaboradas em parceria com o confeiteiro Pedro Frade, à base de gelatos produzidos por Brenno Floriano.

Onde: R. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco. 2674-0843. 12h/ 15h e 17h/ 0h (sex. e sáb, 12h/ 0h30. dom. 12h/ 22h). Delivery pelo iFood.

Terraço Itália - na ala do cardápio dedicado às sobremesas, se destacam os doces elaborados com os sorvetes de fabricação própria.

Onde: Av. Ipiranga, 344, 41º andar, República. 2189-2940. 12h/ 16h e 18h/ 23h.

Pipo -um dos destaques do restaurante, que fica no Museu da Imagem e do Som (MIS), é uma releitura do sundae.

Onde: Av. Europa, 158, Jardim Europa, 3530-1760 12h/16h e 18h/23h (sáb. 12h/ 23h. dom. 12h/ 17h; fecha seg.). Delivery pela Rappi.

Para saber mais sobre as sobremesas e outros restaurantes que oferecem sorvetes deliciosos, leia a matéria completa.

