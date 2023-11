Onde fica a melhor pizzaria do mundo?

No último dia 13 de novembro foi divulgado o famoso prêmio italiano ‘50 Top Pizza’, que elencou as 100 melhores pizzarias de 2023, com três delas sendo do Brasil.

Apesar disso, o grande 1º lugar foi ocupado por duas pizzarias do país mais esperado: a Itália - a 10 Diego Vitagliano Pizzeria, de Nápoles, e a I Masanielli, de Caserta.

Depois delas, ocuparam os lugares subsequentes a Una Pizza Napoletana, de Nova Iorque, e a Sartoria Panatieri, que fica em Barcelona, na Espanha.

No entanto, o que muitos não sabem é que a famosa “noite da pizza” pode se tornar uma grande experiência gastronômica também para os moradores de São Paulo, já que três pizzarias localizadas do estado foram reconhecidas através da seleção do prêmio internacional 50 Top Pizza, marcando posições entre as 100 melhores do mundo.

São elas: a QT Pizza Bar (51ª posição), a Pizza da Mooca (85ª) e a Leggera Pizza Napoletana (100ª).

O Paladar conversou com o fundador da QT, que compartilhou um pouco de suas impressões acerca do desempenho da pizzaria nos últimos tempos, confira nesta matéria.

