Onde fica localizado o melhor restaurante da América Latina?

Nesta terça-feira (28) o hotel de luxo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi o palco da 11ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants. O evento prestigiou, entre os 50 nomes presentes na lista, oito restaurantes brasileiros - com destaque para A Casa do Porco, da chef Janaína Rueda -, e celebrou o primeiríssimo lugar do ranking, ocupado pelo Maido.

Compondo o top 3 da premiação, o restaurante Maido, em primeiro lugar, é comandado pelo 14° melhor chef do mundo, Mitsuharu Tsumura e fica no Peru, seguido do El Chato, localizado na Colômbia, e do Don Julio, da Argentina.

A casa de cozinha estilo nikkei chama atenção por sua culinária repleta de técnicas criativas que unem de forma harmônica itens da gastronomia peruana e japonesa, resultando em pratos inovadores e saborosos.

Receitas testadas e aprovadas

