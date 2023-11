50 Best: 5 restaurantes de São Paulo estão na lista dos melhores da América Latina

Nesta terça-feira, 28, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, a cerimônia de premiação do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

Na ocasião, 8 restaurantes brasileiros foram premiados, sendo cinco deles de São Paulo. A Casa do Porco, da chef Janaína Rueda, liderou a lista ficando na 4ª posição. Também se destacaram Evvai, Maní, Metzi e Nelita.

A seguir, confira as posições dos restaurantes de São Paulo que estão entre os 50 melhores da América Latina:

A Casa do Porco, São Paulo - 4ª posição

Metzi, São Paulo - 18ª posição

Nelita, São Paulo - 21º lugar

Evvai, São Paulo - 22ª posição

Maní, São Paulo - 34ª posição

