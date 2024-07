Você conhece a origem curiosa do cookie? Descubra e saiba onde encontrar os melhores de SP

O cookie clássico todo mundo conhece: é aquele com uma massa de cor bege e coberto por gotas de chocolate. No paladar, a crocância predomina em cada mordida e a cremosidade é bem-vinda no interior da massa deste docinho. O que muita gente não sabe é sobre a origem curiosa do cookie.

A receita surgiu na Idade Média a partir de testes de cozinheiros que tinham o intuito de evitar o desperdício de alimentos. Pequenos pedaços de massa de pães eram separados e assados duas vezes para dar continuidade a essas tentativas de preservar o alimento, e tornou-se um biscoito em seu resultado final, o famoso cookie.

Cookie clássico

Gostou da história curiosa e ficou com vontade de comer cookie? Faça esta receita fácil em casa, utilizando ovo, gema, manteiga, farinha de trigo e essência de baunilha ente os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Delicioso cookie Foto: Ana Schad

Onde encontrar bons cookies em São Paulo

Hoje existem locais destinados ao preparo dos cookies. O Paladar separou uma lista completa de lojas e quiosques que se destacam pela produção de qualidade dos cookies na cidade, totalizando oito estabelecimentos. Confira aqui onde provar bons cookies em São Paulo.

Veja também

Cookie de caneca

O biscoito ganhou popularidade mundial e inúmeras versões diferentes em sabores e formas de preparo, e o cookie de caneca é uma delas, fácil, rápida e que rende aproximadamente 12 porções. Veja a receita completa aqui.

Cookie de caneca Foto: Leonardo Machado Freire

Cookie de chocolate

Um dos cookies mais conhecidos é o de sabor chocolate. A sua receita inclui cacau em pó, chocolate meio amargo, farinha de trigo, manteiga, açúcar e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.