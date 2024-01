Os 20 melhores restaurantes da Colômbia segundo TasteAtlas

A Colômbia é um dos países sul-americanos que mais tem a oferecer gastronomia diferenciada e de qualidade. Repleta de cultura e tradição, a culinária do lugar possui pratos que só podem ser encontrados no país.

O TasteAtlas chegou a colocar a Colômbia entre os destinos gastronômicos que merecem ser visitados e selecionou vinte restaurantes no país que são imperdíveis, confira:

Os melhores restaurantes da Colômbia:

A Porta Falsa (BOGOTÁ)

Mondongo’s (MEDELÍN)

Obleas Floridablanca (FLORIDABLANCA)

Restaurante Hatoviejo (MEDELÍN)

Abasto (BOGOTÁ)

Restaurante Hacienda (MEDELÍN)

El Cebollero (BOGOTÁ)

Casa Velha (BOGOTÁ)

Pastelería Florida (BOGOTÁ)

Obleas Don Ángel (BOGOTÁ)

El Viejo Chiflas (BUCARAMANGA)

Panaderia e Pasteleria KUTY (SANTIAGO DE CALI)

Tony Desayunos (BUCARAMANGA)

La Casa del Pandeyuca (SANTIAGO DE CALI)

La Tienda de Teresa (VILA DE LEYVA)

Restaurante Los Guaduales (GINEBRA)

El Rancherito (MEDELÍN)

Narcobollo Barranquilla (BARRANQUILLA)

Pasiones Florida (FLORIDABLANCA)

Lechoneria Donde Pacheco (BOGOTÁ)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.