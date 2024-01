Os 5 melhores restaurantes de Sergipe segundo TasteAtlas

Sergipe é um dos estados mais diversos do Brasil quando se trata de gastronomia e o TasteAtlas sabe disso, pois incluiu o local como um dos destinos que merece ser visitado e indicou cinco restaurantes de destaque no estado.

Os melhores restaurantes para comer em Sergipe

Carne de Sol do Ramiro - famoso pela Carne de Sol (ARACAJU)

Sal e Brasa - famoso pelo Churrasco (ARACAJU)

Coisas Nossas - famoso por Sequilhos (ARACAJU)

Pitú com Pirão da Eliane - famoso pelo Pirão (ARACAJU)

Ó Miguel - famoso pela Carne de Sol (ARACAJU)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.