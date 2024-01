5 melhores restaurantes de Foz do Iguaçu segundo TasteAtlas

O Brasil é um grande país e quando se trata de comida cada região tem suas receitas e ingredientes tradicionais que encantam brasileiros e também pessoas que chegam de fora.

Com diversos restaurantes espalhados pelo Brasil, o TasteAtlas resolveu eleger os melhores estabelecimentos do país e fez isso através das cidades mais conhecidas.

Em Foz do Iguaçu, a plataforma de viagens ranqueou quatro restaurantes do município com notas entre 0,5 e 5 e citou o festival anual de carnes dedicado ao churrasco que acontece no Hostel Nature em Foz do Iguaçu, confira:

Os melhores restaurantes de Foz do Iguaçu

Rafain Churrascaria Show (4,5)

Churrascaria Premium (4,4)

Bufalo Branco BBQ (4,3)

Churrascaria do Gaúcho (4,2)

Django em Chamas - festival anual de churrasco

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.