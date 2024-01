Os 6 melhores restaurantes de Belo Horizonte segundo TasteAtlas

O Brasil é um país abundante e cada região tem suas receitas e ingredientes tradicionais que encantam não só os brasileiros, mas também estrangeiros que visitam o local.

Recentemente, o TasteAtlas elegeu os melhores restaurantes do Brasil e, claro, não deixou a culinária mineira de fora, ranqueando os melhores restaurantes de Belo Horizonte.

No total, foram 6 estabelecimentos citados e ranqueados de acordo com as notas recebidas. O sistema de notas da plataforma vai de 0,5 a 5, confira:

Os 6 melhores restaurantes de Belo Horizonte:

Nonô - O rei do caldo de mocotó, famoso pelo Mocotó (4,6) Pão de Queijaria, mencionado como o “o Pão de queijo mais icônico do mundo” (4,6) Boca do Forno, famoso pela Coxinha (4,5) Baby Beef - Cristiano Machado, famoso pelo Churrasco (4,4) Baiana do Acarajé, famoso pelo Acarajé (4,4) X-Tudo Sanduíches - Unidade Savassi, famoso pelo X-Tudo (4,3)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.