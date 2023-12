Os espumantes do Brasil que serão destaques nas festas de fim de ano

O fim do ano chegou e trouxe com ele as festas, que tradicionalmente são brindadas com taças de espumante. Opções interessantes tanto para o Natal quanto para o Ano-novo são os espumantes mais frutados. E por que não trazer um toque brasileiro à noite especial?

Especialistas em vinho convidados pelo Paladar provaram alguns vinhos desse estilo e separaram os espumantes produzidos no Brasil que são ótimas opções para comemorar as festas.

Felipe Campos, professor da escola The Wine School, Rodrigo Lanari, dono da consultoria Winext, e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar, provaram 18 espumantes produzidos a partir do método charmat.

Confira alguns destaques do Brasil

Chandon Excellence Brut (Garibaldi, Brasil)

O espumante premium da Chandon é elaborado apenas com chardonnay e pinot noir. Tem uma dourada e perlage fino, traz o aroma com notas de damascos e frutas secas. Na boca, apresenta uma textura cremosa e boa persistência.

Estrelas do Brasil Riesling Itálico Extra Brut (Bento Gonçalves, Brasil)

Elaborado apenas com a riesling itálico, apresenta coloração amarelo claro, com muitas e pequenas borbulhas. No aromas, tem notas de frutas brancas, mescladas com um toque de sálvia e outro de própolis e marmelo. Tem boa persistência, com estilo bem seco e fresco.

Lona Brut Rosé (Garibaldi, Brasil)

Um rosé com borbulhas pequenas, elaborado com 60% de pinot noir e 40% de chardonnay. Nos aromas, traz notas de amêndoas torradas. No paladar, tem notas de leveduras.

