Outback anuncia novidade no cardápio para quem gosta de comida brasileira; veja preços

O restaurante Outback está com novidades. A partir da próxima segunda-feira (04), a rede disponibilizará o menu Outback Brasilidades, que tem cachaças, brigadeiro e, claro, o churrasco - que leva o nome de Outback Barbecue.

O prato vem em uma minichurrasqueira com três costelas, duas linguiças, três asas de frango e dois steaks, acompanhando pão de alho, vinagrete, farofa de banana-da-terra e batatas com sour cream pelo valor de R$ 139,90, e pode servir duas ou três pessoas.

O brigadeiro entra na ala de sobremesas, sob o nome Thunder & Brigadeiro Cake, que custa R$ 44,90. O doce é composto por bolo de chocolate com uma camada de brigadeiro branco, trufas, morango e calda de chocolate em uma bisnaga para finalizar, segundo informações do Repórter PB.

Por fim, as cachaças levam o nome de Tropical Trio e são servidas nas versões Jambu Mule, que leva cachaça de jambu misturada com xarope de maracujá; Frozen, que é basicamente caipirinha de limão com canela e pimenta caiena; e Jabuticaba, feita com o xarope da fruta com um leve toque de limão e finalizada com espuma saborizada. As bebidas custam R$ 39,90.