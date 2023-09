Conheça o restaurante da Chanel em Nova Iorque que ficará aberto por tempo limitado

Com abertura marcada para o dia 8 de setembro, a Chanel lança o Lucky Chance Diner, um restaurante modelo pop-up, que consiste em um ambiente informal, normalmente com cabines, e serve comida tradicional norte-americana. O estabelecimento compõe uma experiência interativa que dura até o dia 10 deste mês.

A casa está localizada no Brooklyn, na esquina da Wythe Avenue, em Nova Iorque, e disponibilizará um cardápio com bebidas e perfumes para celebrar o lançamento da nova fragrância da marca, chamada Chance Eau Fraîche Eau de Parfum.

Residentes e turistas da cidade podem conhecer o espaço gratuitamente fazendo reservas através do site de tíquetes oficiais do evento e comparecendo nas datas e horários marcados.

Cada visitante poderá fazer um tour de até 30 minutos com o acompanhamento de garçons, podendo tirar fotos do espaço e contemplar os detalhes da decoração que segue a mesma paleta de cores dos perfumes.

De acordo com o portal Glamurama, o evento inaugura no mesmo dia da abertura da Semana de Moda de Nova Iorque, logo os organizadores aguardam a visita de muitos fashionistas no restaurante.

PUBLICIDADE

Interessado na experiência de um restaurante norte-americano? O Paladar possui receitas de comidas populares - que vão além do hambúrguer - desse país de cultura tão influente. Confira como fazer torta de maçã, o famoso mac and cheese ou deliciosos nuggets de frango em casa.