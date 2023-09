Coco Bambu inaugura o maior restaurante da rede do Brasil; veja detalhes

No último trimestre de 2023, Recife receberá a maior unidade da rede Coco Bambu, localizada no bairro do Derby. O estabelecimento tem, ao todo, seis andares e uma área de 6 mil metros, com salões de eventos, áreas infantis, pet friendly, e com possibilidade de expansão, tornando-se o maior restaurante da empresa no Brasil.

O restaurante especializado em gastronomia de frutos do mar começou em Fortaleza (CE), em 1989, e se expandiu por 18 estados do país em pouco mais de 75 unidades.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o sócio e fundador do Coco Bambu, Afrânio Barreira, fala sobre o investimento na nova unidade: “O Recife tornou-se uma excelente praça para a rede Coco Bambu. Depois da boa ocupação do restaurante no Shopping Recife, agora estamos apostando na nova unidade no coração da cidade. Um investimento de peso unido a um cardápio variado, especializado em frutos do mar, com bebidas e comidas diferenciadas, feitas com ingredientes frescos e de alta qualidade”.

O novo restaurante também conta com bar voltado às transmissões esportivas, varanda ao ar livre, adega com sommelier e uma carta seleta de vinhos, com mais de 100 rótulos de diferentes países.

