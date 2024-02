Ovo crocante de Páscoa: qual foi a 2ª melhor marca em degustação às cegas 2023

Além de ser uma festa religiosa, a Páscoa é uma época de chocolates e os famosos ovos sempre fazem sucesso entre as crianças e os adultos.

Para quem já está ansioso com a data e pensando em ovos de Páscoa, uma dica é relembrar o teste feito pelo Paladar em 2023 que ranqueou os melhores chocolates do mercado.

Na época, foram garimpados 50 ovos com diversos sabores de marcas artesanais e representantes da grande indústria. A avaliação foi feita às cegas por um time de jurados convidados. Entre os sabores selecionados para a degustação foi o crocante, que traz a sensação de crack crack misturada com a cremosidade da casca e recheio do ovo.

Segundo os jurados, o segundo melhor ovo de Páscoa crocante foi o da marca Cau, citado pelos especialistas como o “crocante secreto”. O único ponto negativo foi o dulçor em excesso, que pode desagradar quem não gosta de doces muito doces.

Para saber o ranking com todos os ovos de Páscoa testados pelo Paladar, leia a matéria completa.