Ovo de Páscoa de chocolate branco: confira quais são os melhores do mercado

Dengo, Luisa Abram e Priscyla França foram as três marcas de ovo de chocolate branco eleitas como as melhores por especialistas, durante a megadegustação de ovos de Páscoa do Paladar.

Conforme destacado na matéria de Luiza Wolf e Danielle Nagase, estas marcas complementam outras 5 categorias que contemplaram 60 ovos, representando as tendências de vendas.

Durante a avaliação, especialistas, entre confeiteiros, padeiros, jornalistas e pesquisadores, consideraram critérios como sabor, aroma, derretimento na boca e aspecto visual dos ovos. Leia mais.