Veja qual o melhor ovo de Páscoa de chocolate intenso eleito pelo Paladar

A matéria escrita por Luiza Wolf e Danielle Nagase revelou detalhes sobre a 19ª edição da megadegustação do Paladar, que buscou identificar os melhores ovos de Páscoa, divididos em seis categorias de sabores distintos.

Na categoria de chocolate intenso, a marca Cuore di Cacao destacou-se em primeiro lugar, seguida por Ara (2º lugar) e Misson (3º lugar). A vencedora surpreendeu os jurados com uma “mudança de sabor na boca”, combinando acidez e amargor de forma equilibrada e harmoniosa.

As outras categorias do teste englobaram chocolates ao leite, pistache, crocante, branco e casca recheada, refletindo as tendências de 2024 no universo dos ovos de Páscoa. Leia o conteúdo completo para descobrir mais das outras classificações.