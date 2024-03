As melhores padarias de São Paulo para comer um pão na chapa

O Paladar, na matéria de Matheus Mans, reuniu as padarias de São Paulo que são as favoritas de chefs renomados. A seleção foi feita principalmente pelas comidas oferecidas, com destaque para o pão na chapa e suas variações.

Rodrigo Oliveira, do Mocotó, elogiou a Padaria Jardim Brasil por seu excelente pão de mandioca preparado na chapa, perfeito para acompanhar um pingado. Mari Sciotti, do Quincho, recomenda a padaria Toulouse, onde desfruta do pão francês com requeijão na chapa, junto de um chocolate gelado.

Marco Aurélio Sena, do Tantin, mencionou o pão na chapa com requeijão da padaria CPL, em Pinheiros, como uma de suas escolhas favoritas. José Guerra, do Dalva e Dito, gosta do pão na chapa da Galeria dos Pães, localizada no Jardim América, sendo uma combinação que ele sempre busca neste lugar.

