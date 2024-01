Paladar elege a melhor água tônica do mercado; relembre teste de 2023

Bolhas de gás contínuas estão entre as características citadas por especialistas convidados do Paladar para encontrar águas tônicas de qualidade no mercado. Nesse teste, a Schweppes se consagrou como a número um.

Isso porque a marca apresentou, durante a degustação às cegas, aspectos que evidenciaram o seu gosto equilibrado, ótima carbonatação e aroma. ‘’Agradável’', descreveu, no geral, o júri especializado.

Para isso, foram escolhidas sete águas tônicas tradicionais e enlatadas, avaliadas em aspecto visual, aroma, sabor e carbonatação. Para conferir o ranking completo, leia a matéria de Danielle Nagase.