Panquecas para o Carnaval? Entenda como prato faz parte da tradição da festa

Com o intuito de explorar as relações entre a história da humanidade e os alimentos, o ‘Comer História’ compartilhou mais uma tradição associada a grandes festividades: o Carnaval e o Pancake Day.

Quando pensamos nas festas carnavalescas, especialmente no dia da comemoração, imaginamos cores vibrantes, confetes, desfiles alegóricos e comidas de rua. No entanto, essa imagem festiva nem sempre foi a realidade.

Antigamente, a terça-feira era reservada para saborear panquecas em diversas receitas, especialmente em países europeus, devido à tradição de não desperdiçar (por não consumir) ingredientes específicos durante a Quaresma.

Além disso, surgiu a tradição das corridas com panelas, panquecas e aventais nas mãos, originada em 1445, quando uma mulher de Olney correu da mesma forma nas ruas para não perder as celebrações, um evento que passou a ser reproduzido.

Para quem não conhece, o ‘Comer História’ é um projeto liderado por historiadores que aborda temas relacionados à humanidade e a comida, oferecendo detalhes sobre diversos assuntos históricos.

Receitas de Panqueca

Panqueca americana

A clássica pilha de panquecas americanas. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Yorkshire pudding

