Pão: confira 4 curiosidades do alimento e aprenda como prepará-lo em casa

Hoje em dia, com a variedade de pães disponíveis em padarias e supermercados, é fácil apreciar a diversidade de sabores e texturas que o pão pode oferecer, continuando a ser uma parte essencial da rotina de muitas pessoas.

Seja ele consumido acompanhando uma refeição, servindo de base para sanduíches ou simplesmente com um pouco de manteiga. O que muitos podem não saber é que ele está muito além da gastronomia, envolvendo também muita cultura e história de antigas civilizações. Confira, a seguir, algumas curiosidades sobre o alimento e o passo a passo para prepará-lo em casa:

O norte-americano Otto Rohwedder foi o responsável por criar a máquina de fatiar pão, depois de anos de trabalho na invenção; Historicamente, o pão foi utilizado como moeda pelos egípcios, mostrando valor além do consumo; Em muitas culturas, o pão é um símbolo de paz e união, pela sensação reconfortante que o seu consumo traz, além de reunir pessoas à mesa; O pão existe há muitos anos, com registros históricos principalmente no Oriente Médio acerca do seu consumo

Pão caseiro

O restaurante Art Cozinha de Fusão compartilhou com o Paladar a receita caseira do pão servido no estabelecimento, que faz sucesso entre os visitantes. Veja a receita completa aqui.

