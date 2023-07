“Pão de queijo é melhor do que Croissaint”: cartazes da torcida brasileira viralizam na Copa

Torcida brasileira invade Austrália e gera memes nas redes sociais. Foto: Wilton Junior | Estadão

A torcida brasileira lotou o Brisbane Stadium, na Austrália, acompanhando o duelo da Seleção Feminina contra a França, partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. Embora as brasileiras tenham perdido de 2 x 1, o que conquistou as redes sociais foram os cartazes criativos da torcida.

Provocações em cartazes como “pão de queijo é melhor que croissant”, “até o pão francês é brasileiro” e outros trocadilhos com comida, viralizaram na internet, principalmente no Twitter. Os internautas ficaram impressionados com a criatividade dos brasileiros.