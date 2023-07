Copa do Mundo Feminina: família de Kerolin se reúne em um café da manhã para torcer pela jogadora

Copa do Mundo: família de Kerolin se reúne em um café da manhã para torcer pela jogadora Foto: Imagem: reprodução do instagram @kerolinnicoli

Kerolin é atacante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo, que teve sua estreia na manhã desta segunda-feira (24). A família da atleta se reuniu para assistir ao jogo com um café da manhã especial em Campinas, interior paulista.

De acordo com o G1, Kerolin havia sido chamada para a última Copa do Mundo Feminina, que foi realizada em 2019, mas não pôde ir por ter testado positivo para o exame antidoping, pois foi encontrada a substância “Gw1516″, que melhora o desempenho físico dos atletas.

Após ficar dois anos sem renda, a jogadora voltou a atuar, e agora estreou na seleção. Para celebrar e torcer, a mãe, avós, irmãos, amigos se reuniram para assistir ao jogo, que começou às 8h da manhã, o horário ideal para um bom banquete de café da manhã. A família apostou em bolos, pães, frios, sucos e refrigerantes.