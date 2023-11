Por que vinhos brancos podem ser o futuro: entenda a mudança na preferência dos especialistas

O vinho tinto sempre esteve à frente do vinho branco, os deixando em segundo plano. No entanto, é crescente o interesse pela bebida de coloração mais clara e alguns fatores são responsáveis por isso: a busca do consumidor por produtos leves, com menor quantidade de álcool, menos intervenção e mais fáceis de beber; além dos efeitos do aquecimento global.

A mudança climática já é uma realidade e com o aumento das temperaturas, as uvas tintas estão tendo dificuldade de amadurecer da forma ideal. Com isso, produtores estão sendo obrigados a encontrar alternativas e manter a produção, segundo a revista Casa e Jardim.

Em visita recente ao Brasil, o italiano Angelo Gaja, considerado o maior enólogo do mundo e um grande produtor de vinho tinto, contou que as uvas de casca escura absorvem mais o calor e isso cria um super aquecimento na parte interna da fruta, o que desidrata a uva, tornando-a inadequada para a produção de vinhos.

Já as uvas brancas, como não precisam ficar tanto tempo expostas e podem ser colhidas antes, não tem esse problema. Como os dias estão ficando cada vez mais quentes, será cada vez mais difícil cultivar uvas tintas. Por isso, será vital para uma vinícola ter uvas brancas para continuar existindo.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.