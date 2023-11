Vinho chileno é reconhecido como um dos 100 melhores do mundo; confira

A vinícola chilena Viña Montes, reconhecida por seus vinhos tintos de alta qualidade, que são importados para o Brasil com a curadoria da Domno Wines, do Grupo Famiglia Valduga, conquistou uma importante posição e um de seus vinhos foi eleito como um dos 100 melhores vinhos do mundo pelo crítico James Suckling.

O Purple Angel foi o escolhido por Suckling, jornalista formado pela Universidade de Wisconsin (EUA), empreendedor e um dos críticos do universo dos vinhos mais influentes. Ele é conhecido por sua abordagem detalhista ao avaliar cada rótulo em sua categoria, considerando sabor, aroma e textura.

A preferência de Suckling recai em vinhos vibrantes e intensos, características que se destacam no Purple Angel. O rótulo conquistou 98 pontos no sistema de pontuação do crítico, que considera uma escala de 100 pontos e que o classifica como um excelente vinho.

