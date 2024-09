Qual a diferença entre cerveja artesanal e industrial? Descubra estilos e onde tomar em São Paulo

A cerveja artesanal é produzida em pequenas escalas, com foco na qualidade e na experimentação de sabores. Cada rótulo costuma ter identidade própria, refletindo a criatividade e a paixão de seus criadores. Contudo, algumas dúvidas sobre essa bebida se tornam cada vez mais frequentes com o aumento de sua popularidade. A principal delas é a diferença entre uma cerveja artesanal e uma cerveja industrializada.

Segundo especialistas no assunto, a riqueza sensorial das cervejas artesanais vem da alta qualidade dos ingredientes e da ampla variedade de estilos, oferecendo diferentes níveis de teor alcoólico e sabores. Isso permite experiências mais intensas e personalizadas, ajustando os sabores ao gosto e à ocasião.

Pensando nisso, separamos as cinco principais características que todas as cervejas artesanais apresentam. Confira abaixo:

Características da cerveja artesanal

Benefícios cerveja artesanal Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO

PUBLICIDADE

Aparência: Refere-se à cor, espuma e carbonatação da cerveja, elementos que dizem muito sobre sua qualidade. Sabor: O sabor das cervejas artesanais é mais rico e diversificado devido à variedade de ingredientes. Corpo: Diz respeito à densidade da cerveja na boca, podendo ser leve, médio ou encorpado. Aroma: As cervejas artesanais apresentam aromas intensos, que variam conforme os ingredientes utilizados, como lúpulo e malte. Conjunto: A harmonia entre aparência, sabor, corpo e aroma compõe o conjunto, tornando cada cerveja única.

Recomendações para iniciantes

Recomendações para iniciantes Foto: Johann Wall/Divulgação

Especialistas recomendam que a melhor forma de aprender sobre os estilos de cervejas artesanais é ler sobre o assunto e, claro, experimentar. “Cada visita a uma cervejaria artesanal deve ser encarada como uma chance para descobrir novos sabores e aromas”, afirmou um dos especialistas.

Além disso, a cerveja artesanal já demonstra sua qualidade desde o primeiro contato, seja pela aparência, aroma ou textura. A sensação na boca, seja refrescante ou aveludada, é algo que deve ser apreciado. Saiba mais neste link.

PUBLICIDADE

Quais são os estilos mais vendidos?

As IPAs e suas variações são as mais pedidas, enquanto a Pilsen também é bastante popular, com sua cor clara, alta carbonatação e sabores que lembram pão e biscoito, além de um amargor suave. Já as Sours, especialmente as Fruited Sours, ganharam destaque no Brasil por sua acidez e uso de frutas brasileiras.

Onde tomar cerveja artesanal em São Paulo?

Onde tomar cerveja artesanal em São Paulo? Foto: Divulgação Brass New

São Paulo é um verdadeiro paraíso para os amantes de cerveja artesanal. A cidade oferece uma grande diversidade de opções, desde bares especializados e pubs acolhedores até cervejarias próprias com ambientes descontraídos. Para conferir os melhores estabelecimentos, o Paladar separou uma lista de 12 lugares diferentes. Veja neste link.