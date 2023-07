Qual é a comida ideal de cada signo? Astrólogo responde

Descubra qual comida combina melhor com cada signo Foto: Laís Acsa

Quando se trata de comida há quem prefira uma boa receita em família, outros gostam de experimentar sabores novos e conhecer restaurantes. Há quem goste de um hambúrguer de fast food, mas também tem quem prefira uma salada mais leve.

De acordo com o astrólogo Antônio Montavani, para o UOL, os astros influenciam muito nos gostos de cada pessoa. Então, confira uma lista de qual alimento combina com cada signo, para agradar os amigos e familiares:

Áries

Os arianos não têm muita paciência para esperas e devoram o prato em pouco tempo. Isso vem da fome que eles têm para viver e aproveitar o máximo de momentos possíveis. Não é um forte do signo esperar muito tempo a comida ficar pronta, por isso, os Fast foods são uma ótima opção.

Touro

Ao contrário dos arianos, os taurinos adoram apreciar o banquete. O signo, leva a fama de comilão, pois sabem aproveitar as coisas boas da vida. Uma coisa é certa: eles querem fartura. Então, para os taurinos, é melhor o menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

Gêmeos

Para um bom geminiano, o que importa mesmo é uma boa conversa durante o jantar. Eles não vão se preocupar tanto com o cardápio, se as fofocas estiverem em dia. Para o signo mais sociável do zodíaco: aperitivos e petiscos são a melhor escolha.

Câncer

Os cancerianos são puro sentimento e memórias afetivas. As receitas de família conquistam fácil as pessoas deste signo, ou até mesmo aquele prato preferido em um restaurante. Para eles: aposte na união entre estômago e coração.

Leão

Os leoninos, ou melhor, reis do zodíaco, não são tão fáceis de agradar. Eles vão preferir os pratos mais chamativos do cardápio, que renderiam uma boa foto nas redes sociais. Esse signo se sentirá muito mais feliz se puder escolher o cardápio.

Virgem

Os virginianos adorarão te ajudar a preparar o prato ou limpar a sujeira que ficou. Uma comida simples e balanceada agradará o signo. Alimentos com temperos frescos são uma ótima opção, e para finalizar: um bom café para terminar a conversa. Mas, pode ter certeza, eles não vão deixar a bagunça para trás.

Libra

Os librianos apreciam a comida, mas também o ambiente. Uma mesa bem servida a uma boa música, já deixarão o jantar mais especial para deles. Uma ótima opção é a gastronomia francesa ou japonesa. É importante que você esteja bem arrumado para o jantar, já que eles estarão impecáveis.

Escorpião

Para os escorpianos: comida tailandesa e indiana. Os sabores exóticos, com temperos e aromas marcantes são sucesso garantido. Mas, é importante caprichar no ambiente para agradar completamente, a iluminação e o local devem trazer uma energia sensual.

Sagitário

Para os sagitarianos, conhecer novas culturas e ter novas experiencias é tudo. Uma comida etíope, por exemplo, é uma boa aposta. Vale apostar em roupas, restaurantes e conversas temáticas para surpreender.

Capricórnio

Para os capricornianos, uma comida bem feita e prática é a melhor opção. Eles não costumam se impressionar com luxos, já que preferem guardar seu dinheiro para coisas menos passageiras.

Aquário

Para impressionar os aquarianos, a gastronomia molecular é uma ótima opção: é a mistura da ciência com a culinária, que resulta em pratos incríveis que parecem de outro planeta. Com o aspecto futurista, a refeição com certeza, irá agradar o signo.

Peixes

Lúdicos e sonhadores, são as principais características dos piscianos. Então, que tal a sobremesa antes do prato principal? Para deixar ainda mais divertido, você pode vendar os olhos dele para estimular a imaginação.