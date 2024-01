Qual é a melhor barra de chocolate vendida nos mercados? Relembre teste

Entre barras de chocolates ao leite nacionais e importadas, apenas 9 marcas alcançaram o selo de aprovação do júri especializado do Paladar, com a Lindt ocupando o primeiro lugar.

Descrito como campeão, o chocolate atendeu aos critérios de avaliação dos especialistas, apresentando qualidade no sabor equilibrado -inclusive com a dosagem ideal de açúcar-, aspecto visual brilhante, textura macia e aroma de baunilha.

Para a conclusão, aconteceu uma degustação às cegas com pequenas amostras das principais marcas vendidas em supermercados. Quer conferir o ranking completo? Leia a matéria de Danielle Nagase.