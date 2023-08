Como temperar as carnes do churrasco?

Tempero principal para carnes de churrasco. Foto: Via Freepik

Você sabe qual é a melhor forma de temperar as peças de carne para o seu churrasco? Afim de solucionar essa questão, o chef Fabio Lazzarini compartilhou algumas dicas com o ‘Paladar’, que podem ser conferidas na íntegra aqui.

O clássico sal grosso continua sendo o tempero ideal. A propriedade dos cristais, segundo o chef, evita o ressecamento da carne e preserva sua suculência natural.

As carnes devem ser temperadas antes de ir à brasa para absorver adequadamente as propriedades do sal, que deve ser apenas despejado sobre a peça. Se esfregado, as carnes poderão ficar mais salgadas e sem suculência.

Já o frango pode acompanhar diversos temperos. Marinadas feitas com limão, azeite, vinho branco, mostarda e sálvia, são ótimas apostas para compor o seu churrasco.