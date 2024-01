Qual é a melhor padaria da Zona Leste de São Paulo? Relembre premiação

Na matéria de Giulia Howard com o título ‘Veja as cinco melhores padarias de São Paulo’, a Panificadora Cepam se destacou na categoria regiões ao se tornar a melhor padaria da Zona Leste de São Paulo.

O Padocaria promove prêmios de acordo com o voto popular e de especialistas, a partir de classificações que levam em consideração as cinco regiões do estado e os produtos mais consumidos.

Como é possível avaliar no Instagram da padaria, a Panificadora Cepam contém um ambiente espaçoso e uma gama de produtos disponíveis entre a pizzaria, lanchonete, confeitaria e restaurante: tudo na mesma localidade.

Caso você queira fazer uma visita, o horário de atendimento da padaria da Rua Ibitirama é das 6h às 22h -todos os dias. Para acessar o conteúdo completo e ver todas as premiações, clique aqui.