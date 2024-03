Qual é a verdadeira origem do alfajor?

Com um formato bem parecido com o famoso pão de mel, o alfajor é um doce coberto com chocolate e recheado com doce de leite que faz parte da culinária da Argentina.

Apesar do país ser um dos primeiros lugares a serem pensados quando se trata do alfajor, você sabia que sua origem remete a outro ponto geográfico?

Acredita-se que o doce seja uma versão adaptada do Al Hasu, uma sobremesa com ingredientes semelhantes feita pelos mouros que se popularizou na Penísula Ibérica a partir do século VIII e passou a se espalhar na América do Sul através da colonização europeia a partir do século XVI.

Beto Almeida, professor da Universidade Anhembi Morumbi, em entrevista registrada na matéria ‘Sabia que croissant não é francês, sushi não é japonês e que macarrão não é italiano?’, por Helena Gomes, explica que a principal diferença do alfajor hoje está na massa: “[...] o alfajor argentino geralmente leva biscoitos de amido de milho e recheado com doce de leite”, diz.

Independente da origem, o doce que conquista os mais diversos paladares pode ser facilmente reproduzido no conforto da própria cozinha. Veja a receita completa aqui.