Qual é o 2° melhor café de padaria em São Paulo? Descubra

São Paulo é conhecida, entre muitos aspectos, por ser uma cidade agitada que quase não para, repleta de pessoas transitando pelas ruas ao longo das horas do dia a dia, e em meio a isso as padarias exercem um importante papel fornecendo as principais refeições do dia aos cidadãos.

Reconhecendo a importância desses estabelecimentos, a organização Sampapão promove anualmente o concurso Padocaria-SP, responsável por avaliar e premiar os maiores destaques da panificação e confeitaria espalhados pelas zonas Sul, Leste, Oeste, Norte e Centro da cidade.

O concurso é dividido em sete categorias e entre elas a que contempla o melhor café. Na edição de 2023, cujos resultados foram divulgados ao final de novembro, a segunda colocada na premiação da categoria Melhor Café foi a padaria Estado Luso Pães e Doces.

Em atividade desde 1965, a Estado Luso fica na Avenida Águas de São Pedro, 298, no bairro Vila Pauliceia, pertencente à Zona Norte de São Paulo, e funciona de segunda a domingo, das 6h às 22h.