Qual é o azeite extra virgem número um do mercado, segundo especialistas?

A quantidade de azeites extra virgem do supermercado pode gerar dúvidas no consumidor no momento da compra. Para te ajudar nisso, a matéria de Chris Campos revelou, com a opinião de especialistas, o número um das prateleiras: Las Doscientas.

Isso porque a marca conseguiu atender aos critérios de avaliação que consideraram amargor e picância equilibrados. Além disso, o aroma verde ganhou pontos ao apresentar toques de alcachofra.

O resultado selecionou cerca de 20 amostras que custam até 70 reais. O jurados, convidados do Paladar, fizeram a degustação bebendo água com gás e pedaços de maça verde entre as provas, com o objetivo de não misturar sabores. Leia o conteúdo na íntegra.