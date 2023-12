Conheça os finalistas do 33º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café

Foram escolhidos os 40 finalistas do 33º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso. Os nomes foram definidos após várias análises e testes às cegas realizados pela comissão julgadora da Experimental Agrícola do Brasil Ltda/illycaffè, que é responsável pela seleção e aquisição do café brasileiro para compor o blend illy.

Minas Gerais, a maior região produtora do país, tem a maior quantidade de finalistas com um total de 38 produtores na disputa pela premiação. Os outros dois que integram a lista são cafeicultores do estado de São Paulo.

Na final, prevista para o março de 2024, serão escolhidos os três melhores cafés brasileiros. Os que entrarem para o pódio ganham uma viagem ao exterior para participar do 9º Prêmio Ernesto Illy Internacional.

Ainda durante a cerimônia do 33° Prêmio Ernesto Illy, serão revelados os vencedores regionais e os melhores classificadores que concorrem ao Prêmio Classificador do Ano. Todos os vencedores e finalistas recebem prêmios em dinheiro e diplomas.

Receitas testadas e aprovadas

