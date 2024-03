Qual é o melhor chocolate saborizado do mundo?

A Noruega ganhou destaque no International Chocolate Awards tanto nas categorias de chocolate amargo quanto nas versões saborizadas, especialmente devido à sua combinação com vermute nesta última opção.

Dessa forma, dá para notar que a diferença nos chocolates saborizados estão em sua composição, que geralmente inclui outros ingredientes, como apontado na matéria de Helena Gomes.

Segundo as informações do site, a premiação contou com a participação de especialistas gastronômicos que receberam treinamento no Instituto Internacional de Degustação de Chocolate e Cacau (IICCT) para aprimorar habilidades específicas.

O prêmio utiliza um conjunto de sistemas para determinar as pontuações finais e realizar a atribuição de medalhas, baseados em critérios de julgamento como o equilíbrio de sabores e as nuances presentes de cacau. Leia na íntegra.

O que é o International Chocolate Awards?

Essa competição contempla categorias de chocolates e produtos com cacau produzidos por fabricantes de todo o mundo. Ao final da rigorosa avaliação, realizada em conjunto com especialistas, o prêmio revela as pontuações finais como um indicador significativo de excelência no setor.