Padocaria 2023: saiba qual foi a padaria vencedora na categoria ‘melhor doce’

Depois de duas fases que bateram o recorde de votos populares, a edição de 2023 do Padocaria-SP chegou ao fim na última quinta-feira (23) com uma premiação realizada no auditório do Sampapão.

O concurso contemplou as melhores padarias de cada zona de São Paulo - isto é, Sul, Norte, Oeste, Leste e Centro -, além de eleger a melhor padaria da cidade e ainda coroar categorias menores, mas que não deixam de ter sua importância e merecem ser celebradas.

O destaque do evento foi a Panificadora Ceci, que pelo segundo ano consecutivo levou o título de Melhor Padaria. Outras sete categorias fizeram parte do concurso, cada uma com primeiro, segundo e terceiro lugar de classificação, e entre elas está a de Melhor Doce, cujo ranking pode ser conferido a seguir:

1º Lugar: Big Pão Express

2º Lugar: EuroPão

3º Lugar: Panificadora Cepam

