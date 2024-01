Qual foi a 3ª melhor marca de iogurte natural eleita em 2023?

Entre as muitas matérias lançadas em 2023 pelo Paladar está uma das edições de julho do Paladar Testou, responsável por avaliar e definir, com a ajuda de especialistas queijeiros e gelataios, as melhores marcas de iogurte natural do mercado.

Para o teste, foram selecionadas nove dos selos mais populares e, como de costume, as amostras foram distribuídas em copinhos identificados apenas por números, afim de que a degustação fosse feita às cegas, evitando possíveis parcialidades. E os critérios de avaliação foram: textura, aspecto visual e sabor.

Para o júri, o iogurte natural ideal deve “ser cremoso, pode ser um pouco mais líquido ou mais denso, o que ele não pode ser é gelatinoso, o que indica a presença de ingredientes que fogem da receita clássica do produto”, e os que mais atenderam a esse critério alcançaram posições de destaque na lista.

Um deles foi o da marca Atilatte, colocado em 3° lugar por apresentar um sabor agradável, de acidez equilibrada. Sua aparência é grumosa e brilhante, a textura é firme, tem um sabor de leite muito presente e consistência cremosa.

