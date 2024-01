Qual o jeito certo de congelar carne vermelha, aves e peixes?

A prática de congelar os alimentos é extremamente comum na sociedade atual e ajuda a preservar de modo saudável alimentos que já estejam prontos e aqueles que ainda precisam ser cozidos, como carnes vermelhas, aves e peixes.

No entanto, é importante saber guardar cada alimento e seus respectivos tipos corretamente, uma ave por exemplo, será armazenada de maneira diferente de uma pizza congelada.

Portanto, quando for armazenar qualquer tipo de carne é preciso ter mais atenção. Segundo Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac, o primeiro ponto é deixar as carnes separadas dos restante dos alimentos no freezer, para evitar a chamada “contaminação cruzada” e a transferência do odor desses alimentos para os outros produtos.

Uma dica é guardar filés de frango e peixe sobre folhas de papel manteiga para evitar que grudem nos recipientes. No caso da carne moída, prefira as carnes magras e porções de até 100 gramas para armazenar separadamente no freezer.

Sempre que for congelar carnes, evite colocar temperos para que a peça permaneça em suas condições naturais e poça ser guardada por mais tempo. Em relação a carne seca, pode ser congelada em porções de cubos, cozida e sem temperos.

Quando for descongelar as carnes, deixe na geladeira por cerca de 12 horas, a depender do tamanho da peça, para que volte ao seu estado natural lentamente.

Para saber mais dicas sobre como congelar e armazenar alimentos, leia a matéria completa.