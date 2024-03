Qual o melhor ovo de Páscoa de casca recheada? Veja teste do Paladar

Durante a megadegustação dos ovos de Páscoa de 2024 promovida pelo Paladar, a Confeitaria Dama surgiu como a grande campeã na categoria de casca recheada, segundo a opinião de especialistas.

A marca agradou pelos seus sabores equilibrados, combinando dulçor de forma harmoniosa. Um dos jurados destacou a presença do figo turco, que se harmoniza com o chocolate branco e champagne, proporcionando uma experiência agradável no paladar.

A 19ª edição dessa megadegustação contou com a participação de especialistas, incluindo confeiteiros, padeiros, jornalistas e pesquisadores, que colaboraram para eleger os melhores ovos de Páscoa do ano.

Em segundo lugar ficou a Mestiço, enquanto a Mariana Junqueira fechou o pódio desta classificação. As categorias também englobaram outras variedades diferentes. Confira detalhes no conteúdo escrito por Luiza Wolf e Danielle Nagase.