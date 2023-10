Conheça as melhores padarias da Zona Sul de São Paulo

Padarias são estabelecimentos essenciais na cidade de São Paulo, seja por oferecer o clássico pão francês que faz parte da alimentação diária da maioria dos brasileiros, ou por oferecer outras iguarias deliciosas da panificação, bem como almoços, lanches e jantares. Isso tanto é verdade que, atualmente, existem mais de 6 mil padarias reconhecidas pela organização do representante do segmento de confeitaria e panificação de SP, a Sampapão.

Tamanha importância é reconhecida anualmente pelo Padocaria, que avalia e premia as melhores de cada região paulista. Na última segunda-feira (23), a edição de 2023 divulgou as padarias concorrentes para a segunda fase. Conheça as cinco representantes da Zona Sul:

Ceci

Produzindo tortas, pães, lanches e muitas delícias, a Panificadora Ceci fica localizada na Avenida Afonso Mariano Fagundes, n° 1350, no bairro Planalto Paulista, e já foi eleita a melhor padaria na edição do ano passado.

Europão

Destacando-se pela forte produção na confeitaria, a Panificadora Europão fica na Rua 04, n° 2107, no Jardim Europa.

Fiorlella

A Padaria Fiorella oferece um amplo cardápio de bebidas, itens de confeitaria, pizzas e até buffet para almoço. Fica na Rua Rodrigo Vieira, n° 99, na Vila Mariana.

Orquídea Ouro

Localizada na Avenida Mascote, n° 542, no bairro Vila Mascote, a Padaría Orquídea Ouro dá o nome na produção de salgados, lanches e pães artesanais, além de oferecer bebidas, doces e almoços.

Padoca da Praça

Com um extenso menu de lanches, petiscos, pizzas, sopas, doces e bebidas deliciosas, a Padoca da Praça fica na Avenida Juan Esper, n° 1, no Jardim dos Lagos.

