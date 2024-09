O que o queijo canastra, que é brasileiro, tem a ver com a realeza?

Você já deve ter ouvido falar no queijo canastra, já que esse tipo brasileiro é um dos queridinhos no país e no mundo. E engana-se quem pensa que ele sempre foi facilmente achado e servido em uma tábua de queijo para qualquer um que quisesse comê-lo, porque na verdade ele carrega uma história por trás.

Leia também: Como montar tábuas de queijos e embutidos

Segundo o TasteAtlas, este queijo era servido somente em momentos especiais em séculos passados. A visita de uma realeza, por exemplo, exigia que o queijo canastra fosse uma das opções servidas, assim como quando chegasse outra pessoa de um patamar considerado importante.

E por mais que hoje seja encontrado mais facilmente, não significa que perdeu seu toque especial, afinal, todo o cuidado com sua produção ao longos dos anos só realçou o seu potencial em termos de sabor.

Queijo Canastra entre os melhores do mundo

PUBLICIDADE

O TasteAtlas divulgou uma lista dos 100 melhores queijos do mundo, com o queijo canastra se destacando em 24º lugar pela votação popular, evidenciando o Brasil em uma lista gastronômica internacional.

Ele é descrito pelo guia gastronômico como um queijo levemente ácido e picante, uma complexidade adquirida conforme o amadurecimento. Seus resultados combinam com cerveja preta e vinho tinto. Leia mais sobre o assunto nesta matéria.

Receitas com queijo canastra

Nhoque de batata-doce, palmito e queijo canastra

PUBLICIDADE

A combinação desses ingredientes em conjunto com temperos e outras especiarias causa uma explosão de sabores no paladar. Além disso, a textura do nhoque derrete na boca. Veja a receita completa aqui.

Nhoque de batata-doce, palmito e queijo canastra. Foto: Roberto Seba/Estadão

Salada de abóbora com queijo canastra e vinagrete de mel de engenho

Essa salada, que inclui queijo canastra entre os ingredientes, pode servir tanto para complementar uma refeição quanto para ser o prato principal, ao possuir bons e versáteis ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Salada feita pela chef Ana Luiza Trajano Foto: Divulgação