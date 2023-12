Queijo D’Alagoa-MG valoriza produção familiar com queijos com bom custo-benefício

O empresário Osvaldo Filho começou a vender queijos em 2009 quando fundou a Queijo D’Alagoa-MG pra ajudar um produtor que, na época, estava com dificuldade para escoar a sua produção.

Ele viu isso como uma oportunidade após encontrar outros produtores com o mesmo problema. Assim, começou a propor queijos diferentes aos produtores artesanais e hoje vende queijos de todos os tipos e com preços que entram no bolso do consumidor.

“Temos queijos para todo tipo de cliente, de R$50 a R$350, o quilo. Vendo três toneladas de queijo alagoa por mês, tudo de leite cru, feito por sete famílias. Meus maiores clientes são empórios e mercearias, 65 % das vendas, o resto é vendido em minhas duas lojas e por internet para consumidores finais”, contou Osvaldo Filho ao Paladar.

Atualmente, ele é uma celebridade queijeira na internet, com quase 90k seguidores no Instagram. Para o empresário, educação é o principal e isso começa nos posts das redes sociais e termina na casa do cliente.

“Meu queijos vão muito bem embalados, no que eu chamo de caixinha da felicidade, que eles têm prazer em publicar quando recebem. Vai junto um panfleto explicando como conservar e contando a história do produtor e as medalhas do queijo. A imagem de cada produtor é impressa no rótulo de seu queijo. Eu curo e vendo, mas faço questão que quem faz o queijo seja conhecido. O cliente adora saber tudo, até o nome da vaca”, afirmou.

