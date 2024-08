Ráscal lança livro com 62 receitas para reproduzir em casa; confira detalhes

Desde 1994 o restaurante Ráscal se tornou o queridinho da cidade de São Paulo. Com dez unidades espalhadas pela capital e uma filial no Rio de Janeiro, todas apresentam o mesmo sistema que funciona há três décadas: preparo dos pratos realizado do início ao fim em cada uma das casas.

O capricho do restaurante está na montagem dos seus pratos, das saladas aos antepastos, dos pães e pizzas de longa fermentação ao polpettone. Isso tudo contribuiu com a ideia do livro comemorativo. Segundo a repórter do Paladar, Chris Campos, a casa decidiu lançar um livro de receitas para aproximar ainda mais seu público da sua história.

O livro “Nossos almoços de família” é uma edição independente com 228 páginas, no valor de R$ 190. O lançamento será no dia 19 de agosto na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Além disso, são ao todo 62 receitas assinadas por Liane Ralston Bielawski e Nadia Pizzo, co-fundadora e chef-executiva do Ráscal, respectivamente.

Liane explicou ao Paladar que para eles é um orgulho fazer tudo do zero nas cozinhas. “E isto foi algo do qual fizemos questão de não abrir mão: compartilhamos as receitas exatamente como as fazemos, por mais que algumas sejam trabalhosas ou demoradas”, disse.

Por mais que algumas pessoas não consigam reproduzir todos os passos em casa, eles decidiram também deixar alternativas de compras “prontas”, por exemplo. “Quem quiser pode, é claro, pegar um atalho e usar caldo de frango pronto e ainda assim fazer o cappelletti in brodo. Ou comprar coalhada seca no mercado. Queríamos que todos pudessem reproduzir, em suas casas, as receitas do jeitinho como fazemos, se assim desejarem”, continuou Liane.

Capítulos

Segundo a matéria, as imagens no livro instigam e inspiram a vontade de recriar as receitas em casa. As instruções são claras e organizadas por temas. No capítulo voltado para pratos campestres, por exemplo, há opções como batata-doce assada com mel e alecrim, torta de pato, cuscuz de legumes e polentinha. Além disso, o livro oferece receitas ideais para lanches e piqueniques.

Nos demais capítulos você encontra receitas de peixes, como o atum com crosta de gergelim; saladas que dão água na boca, como a de manga com coco e quinoa; ravióli de beterraba, entre outros.

Ráscal divulga o livro nas redes

Arroz-doce brûlée

Arroz-doce brûlée é uma das receitas de sobremesas escolhidas para o livro "Nossos almoços de família" Foto: Roberto Seba

