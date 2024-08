Olímpiadas 2024: Rebeca Andrade revela sobre o que pensa antes de competir

Rebeca Andrade fez história nesta última segunda-feira, 5, a atleta ganhou ouro para o Brasil nas Olímpiadas Paris 2024. No entanto, ao ser questionada sobre sua preparação antes do jogo, Rebeca pegou todo mundo de surpresa com sua resposta direta e divertida.

Durante uma entrevista, Andrade revelou que no momento de concentração antes de suas provas, ela gosta de pensar em receitas de cozinha em vez de se focar apenas nos movimentos técnicos. “Eu tava pensando nas receitas que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil”, contou com humor.

Além disso, a atleta mencionou que quando estiver em solo brasileiro vai se aventurar em pratos como batata com queijo, frango, bolo e cookies.

Confira o momento

PUBLICIDADE

Acerca das falas dessa grande ginástica, o Paladar separou algumas receitas que podem ser uma alternativa para quando Rebeca retornar, e claro, para vocês.

Batata suíça

Receita de batata rosti Foto: Aon Prestige Media

Essa receita de Batata Suiça é uma alternativa para quem está curtindo a Olímpiadas e assistindo todos os esportes ao lado da família e amigos. Com apenas seis ingredientes e um passo a passo completo, quer saber mais? Veja neste link.

Tarta de queso do La Viña

PUBLICIDADE

'Paladar' testou a receita do restaurante La Viña, de San Sebastián. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Essa versão promete ser bem cremosa com o topo tostados para aqueles fiéis amentes de queijo. Além disso, o modo de preparo é fácil com apenas cinco passos. Veja mais neste link.

Nhoque com molho de queijo parmesão

Nhoque com molho de queijo Foto: Elvis Fernandes/Divulgação

Mamma Mia! A fonduta de queijo é um molho cremoso feito com creme de leite e queijo. Veja a receita completa neste link.

PUBLICIDADE

Arancini com queijo branco

Arancini com queijo branco Foto: Des Cucina

Mais uma alternativa para acompanhar o Brasil na TV. Neste caso, esse quitute é um clássico da culinária italiana, ele é um bolinho de arroz que pode ser recheado de diversas formas. Saiba mais neste link.

Filé mignon com queijo brie

Filé mignon com brie Foto: Gladstone Campos/Divulgação

PUBLICIDADE

Esta receita traz um medalhão de filé com queijo brie maçaricado, uma ótima alternativa para fazer de almoço durante a semana. Quer saber o passo a passo? Veja neste link.

Cheesecake, receita americana com frutas vermelhas

Receita de cheesecake de frutas vermelhas Foto: Alex Silva|Estadão

Agora uma sobremesa fácil e que agrada até a tia mais chatinha da família. Mesmo assim, é necessário tomar alguns cuidados na hora de fazer, por exemplo, se não for bem assado, ele racha, escurece, fica ressecado. Quer saber mais? Veja a receita completa.

Aligot com picadinho do chef Alex Atala

PUBLICIDADE

Aprenda a fazer a técnica francesa do purê de batatas com queijo usada no restaurante Foto: Horst Kissmann | Dalva e Dito

Nesta receita, bem famosinha na França foi apresentada no SP Gastronomia e quem idealizou foi o chef Alex Atala, do restaurante Dalva e Dito. Confira o passo a passo desse prato neste link.

Batata gratinada

Batata gratinada Foto: Sunny Forest - stock.adobe.com/Adobe stock

Por fim, receita essa que talvez vale ouro, assim como a Rebeca Andrade, é uma receita fácil e clássica que apresenta batata gratinada. A sugestão do chef Cristiano Rodrigues, da Casa Porteña é servir esse acompanhamento ao lado de um filé bem macio de carne vermelha. Veja a receita completa aqui.