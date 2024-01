Relembre a 3ª melhor marca de azeite extra virgem eleita pelo Paladar em 2023

O azeite extra virgem é um dos ingredientes mais requisitados na hora de cozinhar e pode ser usado para preparar os alimentos desde o início ou apenas para finalizar e dar um toque especial à receita.

Há quem prefira cozinhar com o azeite por ser um produto mais saudável do que o óleo de cozinha comum. De olho nisso, o Paladar convidou alguns jurados para avaliarem as 20 marcas de azeite mais encontradas em supermercados por até 70 reais, usados para cozinhar.

O teste foi realizado às cegas e os especialistas receberam amostras dos 20 azeites de uma só vez.

A marca argentina Cocinero ficou em 3º lugar na lista dos melhores avaliados pelos jurados. O azeite apresentou um aroma fermentado, com intensidade média, leve aroma frutado maduro. Já o amargor e a picância são suaves. Para os especialistas, o produto é sensorialmente virgem, mas com leve defeito de aroma.

